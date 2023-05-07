12 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة بينها 4 عمليات إطلاق نار

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 12 عملاً مقاوماً بينها 4 عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، عملية تصدي للمستوطنين، وتفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 6 نقاط بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وقراوة وكفرعين برام الله.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز الجلمة، ومنطقة اليامون، وقرب مستوطنة جانير، ومخيم جنين.

كما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في حي المساكن الشعبية بمحافظة نابلس، تزامناً مع اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت تعمر بمحافظة بيت لحم، تخللها إلقاء حجارة، إضافة إلى التصدي لاعتداءات المستوطنين في خربة مغاير العبيد بالخليل.