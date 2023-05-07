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طائرة بولندية تتجنب بصعوبة تصادما مع مقاتلة روسية على الحدود

07 مايو 2023 . الساعة 21:39 بتوقيت القدس
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طائرة بولندية تتجنب بصعوبة تصادما مع مقاتلة روسية على الحدود

قالت رومانيا وبولندا إن طائرة بولندية تقوم بدورية لصالح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) فوق البحر الأسود قرب رومانيا تجنبت بصعوبة اصطداما مع مقاتلة روسية يوم الجمعة.

وكتبت آنا ميتشاليسكا وهي متحدثة باسم حرس الحدود يوم الأحد على تويتر تقول إن مقاتلة روسية من طراز سو-35 نفذت "عدوانا ومناورات خطرة" بالاقتراب من طائرة بولندية دون الحفاظ على مسافة آمنة مما أدى لانعدام اتزان وفقدان للارتفاع وفقدان مؤقت للسيطرة على الطائرة من طاقمها البولندي.

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وأضافت "المقاتلة الروسية حلقت في مواجهة مقدمة الطائرة البولندية واعترضت مسارها من مسافة خطرة قدرها الطاقم بأنها نحو خمسة أمتار".

وأشارت إلى أن المقاتلة الروسية ابتعدت بعد ثلاث مرات من الاقتراب في الواقعة التي حدثت في المجال الجوي الدولي.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية في بيان صحفي إن سلوك المقاتلة الروسية غير مقبول بالمرة.

وذكرت الوزارة في البيان "هذه الواقعة إثبات إضافي على النهج الاستفزازي للاتحاد الروسي في البحر الأسود".

المصدر / رويترز
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