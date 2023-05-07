تفاصيل اتفاق روما مع حسام عوار

أشار تقرير صحفي إلى حسم نادي روما الإيطالي لصفقة التعاقد مع متوسط الميدان الجزائري حسام عوار، قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، عبر صفقة مجانية، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.



وينتهي تعاقد عوار مع ليون بنهاية الموسم الحالي 2022-23، وسبق لتقارير صحفية أن أكدت مغادرة اللاعب صاحب الـ24 عامًا لقلعة "غروباما" هذا الصيف.



ووفقا لما أورده موقع "فوتبول إيطاليا" الناطق بالإنجليزية، نقلًا عن شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن إدارة روما توصلت لاتفاق كامل مع عوار، ويأتي إدعاء "سكاي" بعدما أفادت شبكتا "كالتشيو ميركاتو" و"توتو ميركاتو" الإيطاليتان، الشهر الماضي، بأن نجم أولمبيك ليون الحالي قد خضع للفحوصات الطبية بالفعل تمهيدًا لانتقاله إلى نادي العاصمة الإيطالية.



وفرض عوار نفسه كأحد أبرز الأسماء الصاعدة في سماء كرة القدم الأوروبية خلال الأعوام الماضية، وقد ارتبط اسمه في وقت سابق بإمكانية الانضمام إلى أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيَين.



ويُعد عوار من خريجي أكاديمية أولمبيك ليون، وقد صُعد إلى الفريق الأول بالنادي عام 2017، حيث خاض أكثر من 230 مباراة مع الفريق الأول لأولمبيك ليون، وقد كان جزءًا من تشكيلة الفريق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019-20.



ومثّل عوار فرنسا في منتخبي تحت 17 عامًا وتحت 21 عامًا، كما خاض مباراة واحدة مع المنتخب الفرنسي الأول، قبل أن يقرر تغيير جنسيته الرياضية لتمثيل منتخب الجزائر الأول.

المصدر / فلسطين اونلاين