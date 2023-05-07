أخر تطورات أبو غنيمة وشباب رفح

رفح/ وائل الحلبي:

أكد مصدر مسؤول بنادي شباب رفح أن طارق أبو غنيمة نجم الفريق سيواصل مشواره مع الزعيم، بعد احتواء الأزمة التي حدثت في الساعات الماضية ودفعت اللاعب للتلويح بالرحيل عن صفوف الفريق.

وقال المصدر لـ"فلسطين أون لاين"، إنه لا يوجد خلاف بين اللاعب وإدارة النادي، لكن قرب موعد انتخابات مجلس الإدارة الجديد أدى لانشغال الجميع في الفترة الماضية، في الوقت الذي طالب فيه أبو غنيمة لإتمام الاتفاق بينه وبين إدارة النادي.

وأوضح المصدر أن إدارة وكوادر النادي تواصلوا مع أبو غنيمة بعد منشوره عبر الفيسبوك، وانتهت الأمور بشكل إيجابي والالتزام بالعقد بين الطرفين والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وكان شباب رفح استعاد نجمه طارق أبو غنيمة في مرحلة الإياب من الموسم الماضي عقب رحيله عن صفوف بتروجيت المصري، ليعود للزعيم بعقد لمدة موسم ونصف في ظل مساعي الفريق للمنافسة على بطولتي كأس غزة والدوري الممتاز في الموسم القادم.

وسادت حالة من الغضب بين جماهير شباب رفح عقب منشور أبو غنيمة، قبل أن يقوم الأخير بإزالته عن حسابه على الفيسبوك بعد ساعات من نشره، في ظل تلقيه العديد من الاتصالات من جانب مسؤولي الأزرق لاحتواء الأزمة.

ويعد أبو غنيمة أحد أبرز نجوم شباب رفح في الموسمين الماضيين بعدما ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز لموسم 2021/2022 وحصد فيه لقب هداف الدوري.