أجهزة السلطة تختطف المطارد إسماعيل أبو الوفا من جنين

اختطفت أجهزة أمن السلطة اليوم الأحد المطارد للاحتلال الإسرائيلي إسماعيل أبو الوفا من محافظة جنين، وذلك ضمن تواصل مسلسل الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.

وداهمت قوات كبيرة من أجهزة السلطة جنين، واقتادت أبو الوفا بطريقة همجية، فيما مددت أجهزة السلطة بالخليل اعتقال الطالب في كلية الطب عمر همام مرعي لمدة 10 أيام.

وفي وقت سابق أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن اعتقال أجهزة السلطة، ثلاثة من عناصرها من مخيم الجلزون شمال رام الله، وهم: عمر محمود غوانمة (17 عاماً)، ومجد نائل نخلة (17 عاماً)، ومصطفى نضال زيد (18 عاماً).

وتختطف أجهزة السلطة في الخليل الشاب منصور نصار الطل من بلدة الظاهرية جنوب المدينة، والطالب بجامعة بوليتكنك فلسطين براء بلوط لليوم السابع على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة اختطاف المـطارد موسى عطا الله لأكثر من 130 يوماً، والضابط في الأمن الوطني عماد عودة لأكثر من 210 أيام، بتهمة إطلاق النار على مستوطن اعتدى عليه.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، لكن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطاف المطارد مصعب اشتية منذ عدة أشهر.