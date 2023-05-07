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بالصور بيت لحم.. الأهالي يعيدون بناء مدرسة "الصمود والتحدي 5"

07 مايو 2023 . الساعة 18:54 بتوقيت القدس
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الأهالي بمساعدة من النشطاء يعيدون بناء مدرسة التحدي 5

أعاد الأهالي اليوم الأحد بناء مدرسة "الصمود والتحدي 5" في بلدة بيت تعمر شرق بيت لحم، التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم.

وهدمت قوات الاحتلال فجر اليوم على هدم المدرسة الواقعة في منطقة "جب الذيب" ببيت تعمر، واستولت على محتوياتها.

وتضم المدرسة نحو 60 طالبا من الصف الأول وحتى الرابع.

يشار أن الاحتلال، 11 مدرسة، منذ عام 2016، كان آخرها اليوم الأحد، مدرسة "الصمود والتحدي 5".

وسميت "مدارس التحدي" بهذا الاسم، للتأكيد على استمرار تقديم التعليم للأطفال في المناطق المهمشة وتلك المصنفة "ج"، والتي لا تسمح فيها سلطات الاحتلال، ببناء المدارس.

وتمنع سلطات الاحتلال إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة (ج) التي تشمل 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بيت لحم #مدرسة التحدي 5

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