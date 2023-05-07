تصريح جديد للكابتن نعيـــــــــم السويـــــركي

غزة / مؤمن الكحلوت:

قال الكابتن نعيم السويركي مدرب فريق نادي غزة الرياضي، أن فريقه بحاجة لخمسة لاعبين على الأقل، بخلاف اللاعبين الذين تم التعاقد معهما.

وتعاقد غزة الرياضي مع اللاعبين محمد الغول وحربي السويركي فقط، ورحل عن صفوفه " فادي العراوي، وتوفيق البيك، وأحمد الشاعر، وأحمد ظهير"، في حين دخل في مفاوضات مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوفه استعدادا لمسابقات الموسم القادم.

وأكد السويركي لـ "فلسطين"، أن مجلس يعقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام الحالية، على أمل التعاقد مع لاعبين جدد، وفي حال لم يتمكن من ذلك، من المتوقع أن يعاني في الموسم القادم كما حدث في الدوري السابق.

وأوضح السويركي، أن الفريق بحاجة لحارسي مرمى على كفاءة عالية، وثلاثة لاعبين أخرين على الأقل، للظهور بشكل جيد في بطولة الدوري الممتاز.

وتمنى السويركي، أن يتمكن مجلس الإدارة من التعاقد مع لاعبين جدد، حتى يتمكن من حل الأزمة، متوقعا في ذات الوقت عدم المقدرة على جلب لاعبين ذو كفاءة عالية.

وعاني فريق نادي غزة الرياضي كثيرا الموسم الماضي، وتمكن من البقاء بصعوبة بالغة بين الكبار، بعدما كان مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى من جديد.