هل سيشارك رونالدو في مباراة النصر والخليج؟

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن محترف نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيخضع لاختبار طبي من أجل تحديد إمكانية مشاركة اللاعب في مواجهة الخليج، المقرر إقامتها مساء غدٍ الإثنين 8 مايو/ أيار، ضمن الجولة الـ26 من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" لموسم 2022-23.



ووفقًا لما ورد، فإن رونالدو لم يشارك في تدريبات النصر السبت 6 مايو؛ بسبب تعرضه لإجهاد عضلي، وجرى وضع برنامج خاص له بعيدًا عن المستطيل الأخضر، كما أشار التقرير إلى أن النجم البرتغالي سيخضع لفحص طبي ميداني، قبل مشاركته، الأحد 7 مايو، في التدريب الأخير تحضيراً لمواجهة الخليج.



وكان "صاروخ ماديرا" قد انضم إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عبر صفقة انتقال حر، كانت حديث الشارع الرياضي العالمي، وأكدت مصادر متنوعة أن راتب رونالدو مع ناديه يصل إلى 200 مليون يورو سنويًا.



وحتى الآن، استطاع النجم الكبير، صاحب الـ38 عامًا، إحراز 12 هدفًا مع تقديم تمريرتين حاسمتين، خلال 15 مباراة خاضها في كل المسابقات بقميص أصفر العاصمة، علمًا أن عقده مع النصر ينتهي في صيف 2025.



ويواجه رونالدو تهديدًا بعدم تحقيق أي لقب خلال موسمه الأول مع النصر، حيث يبتعد فريقه بفارق 3 نقاط عن الاتحاد، متصدر ترتيب دوري روشن السعودي، قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.



وفي البطولات المحلية الأخرى، غادر "العالمي" كأس الملك من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من الوحدة (0-1)، وتوقف مشواره في بطولة كأس السوبر السعودي عند الدور نصف النهائي الذي شهد خسارته أمام الاتحاد بنتيجة (3-1).

المصدر / فلسطين اونلاين