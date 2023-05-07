الاتحاد الأوروبي يعترض على مشاركة "بن غفير" بحفل له

أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه قرار حكومة المستوطنين إيفاد وزير أمنها المتطرف إيتمار بن غفير، للمشاركة في "يوم أوروبا"، بحسب إعلام عبري.

و"يوم أوروبا" الذي يوافق التاسع من مايو/ أيار كل عام، يأتي لإحياء إعلان وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبير شومان عام 1950 تشكيل "الجماعة الأوروبية للفحم والصلب"، التي شكلت النواة الأولى للاتحاد الأوروبي.

وقالت القناة (12) العبرية، اليوم الأحد، إن سفارة الاتحاد الأوروبي في كيان الاحتلال بعثت برسائل إلى وزارة خارجية الاحتلال يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير لحكومة نتنياهو في حفل الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا" الذي سيتم تنظيمه الثلاثاء في تل أبيب.

فيما قالت سفارة الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت": "نحن لا نؤيد الآراء السياسية للوزير بن غفير أو حزبه. في الواقع، تتعارض العديد من تصريحاته وآرائه السابقة مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

من جانبها، قالت الأمانة العامة لحكومة نتنياهو ردا على المطلب الأوروبي إنها ستفعل ذلك فقط إذا طلب الوزير استبداله، لكن "بن غفير" أعلن أنه سيحضر الحدث، حسب "يديعوت أحرونوت".

وكجزء من التمثيل، من المفترض أيضا أن يلقي بن غفير كلمة أمام المشاركين ويهنأهم بالمناسبة التي سيحضرها سفراء العديد من الدول الأجنبية بكيان الاحتلال، وفق الصحيفة.

وكُلف بن غفير بمنصب ممثل حكومة الاحتلال في "يوم أوروبا" من قبل سكرتارية الحكومة التي تتولى وضع الوزراء في حفلات الاستقبال بمناسبة الأعياد الوطنية للسفارات الأجنبية.

المصدر / الأناضول