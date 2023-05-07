قرار رسمي بشأن عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

أرسلت مديرية الشباب والرياضة خطابًا إلى نادي الزمالك بشأن تنفيذ قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك بعدما صدرت بحقه أحكام قضائية بهذا الشأن.



وأخطر خطاب مديرية الشباب والرياضة، الزمالك بشأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ حتى لو تم الطعن عليها وفقًا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة.



وأضافت المديرية في خطابها للزمالك أنه يتعين على النادي تنفيذ الحكم الصادر بعدم حضور مرتضى لأي جلسات لمجلس الإدارة وضرورة قيام مجلس الإدارة بتحديد القائم بعمل رئيس المجلس لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية، وطالبت القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الزمالك بسرعة موافاتهم بالمطلوب.



جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري، كانت قد أصدرت حكمًا بعزل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من منصبه. وقضت المحكمة بقبول 4 دعاوى أقامها أعضاء مجلس الإدارة السابقون؛ هاني شكري نجيب، وعبد الله جورج، ومصطفى عبد الخالق، إضافة إلى عضو الجمعية العمومية إبراهيم سعيد وآخرين ضد وزارة الشباب والرياضة، مطالبين إياها بعزل منصور واستبعاده من مجلس إدارة النادي.



وقررت المحكمة زوال صفة مرتضى كرئيس للنادي وإلزام مجلس إدارته بالدعوة لانتخاب رئيس جديد للنادي في أقرب جمعية عمومية. و يأتي هذا الحكم بعد أقل من شهر من تنفيذ منصور حكمًا بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ما دفع لمطالبات بضرورة عزله.

المصدر / فلسطين اونلاين