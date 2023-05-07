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المحررة عليان تضرب عن الطعام للمطالبة باسترداد جثمان خضر عدنان

07 مايو 2023 . الساعة 16:33 بتوقيت القدس
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شرعت المحررة عطاف عليان، اليوم الأحد، في تنفيذ إضراب عن الطعام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد الأسير خضر عدنان.

وطالبت عليان الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته الإنسانية، وعدم السماح للاحتلال بتشريح جثمان الشهيد خضر عدنان، تنفيذاً لوصيته بأن يسجى بجانب والده.

وأكدت عليان أن الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية، لديها القوة على تنظيم أنفسهم في الموقف الصحيح.

والمحررة عطاف داود عليان (61 عاماً) من مدينة بيت لحم، أسيرة محررة أمضت نحو 14 عاماً في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الشهيد خضر عدنان #عطاف عليان

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