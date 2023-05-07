بعد الفوز بكأس الملك.. أنشيلوتي يوجه رسالة لمانشستر سيتي

أبدى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، سعادته بفوز فريقه بلقب كأس الملك الـ20 في تاريخه بعد الفوز على أوساسونا 2-1، مشيرا إلى أن الفوز بمواجهة نهائية يبدو أمراً صعباً دائماً، وأن الفريق سيكافح من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، إن نهائي كأس الملك أقيم في أجواء جيدة للغاية ضد خصم قوي للغاية.



وتابع: "كانت هناك لحظات من المعاناة، ولكن في النهاية الفريق استحق الفوز ليس فقط لما حققه اليوم؛ لأن مباريات النهائي دائما ما تكون معقدة، ولكن بسبب طريقه نحو اللقب الذي تغلب فيه على منافسين أقوياء للغاية".



وتوجه أنشيلوتي بالشكر إلى الفريق والنادي والجماهير، مشيرا إلى أنهم حققوا شيئا مهما الليلة بالفوز بكل الألقاب الممكنة في موسمين.



وأضاف: "الآن على ريال مدريد أن يستعد لمباراة الثلاثاء أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مضيفاً أنه يستعد لخوض هذه المواجهة المهمة وهو في حالة من السعادة والحماس.



وأشار المدرب الإيطالي إلى أن ريال مدريد يحظى بأفضلية صغيرة في الذهاب، بفعل اللعب في ملعبه، وسيكون فريقه مكوناً من 12 لاعبا بسبب دعم الجمهور، أمام خصم مكون من 11 لاعباً.



وأضاف أنه لا يعرف ما إذا كان ريال مدريد سيتمكن من الفوز بدوري الأبطال أم لا، بل أكد أنه سيكافح وسيفعل كل ما هو ممكن من أجل بلوغ النهائي الذي أصبح قريبا منه.



وعن مواجهة أوساسونا، أوضح أنشيلوتي أن لاعبيه قدموا أداء جيدا في أول 30 دقيقة، قبل أن يصيبهم التوتر الذي جعلهم يبدؤون الشوط الثاني بصورة غير جيدة، ولكن "لحسن الحظ غير البرازيلي رودريغو مجرى اللقاء" بتسجيله هدفي الفوز، كما ذكر مدرب ريال مدريد.



وامتدح أنشيلوتي اللاعب البرازيلي قائلا: "لا تعرف أين سقفه؛ لأنه لاعب يتحرك بشكل جيد للغاية ويتميز بدقة على المرمى. رودريغو يتطور بشكل مذهل، إنه لاعب رائع".

المصدر / فلسطين اونلاين