الجهاد: السلطة تصعّد هجماتها بحق عناصرنا في الضفة

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها الشرسة بحق كوادرها ونشطائها في الضفة الغربية المحتلة، من خلال الاستدعاء والمطاردة والاعتقال.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأحد أن أجهزة أمن السلطة في رام الله أقدمت على اعتقال كل من: عمر محمود غوانمة (17 عامًا)، ومجد نائل نخلة (17 عامًا)، ومصطفى نضال زيد (18 عامًا)، وهم من نشطاء الجهاد الإسلامي في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأضافت أن عمر غوانمة هو نجل القيادي المحرَّر محمود غوانمة، الذي أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات ونصف السنة، وعمّه القيادي الراحل محمد عبد الفتاح غوانمة.

وكانت مصادر في لجنة "أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة"، وثَّقت ارتفاعًا في الاعتقالات والاستدعاءات والاعتداءات، وإطلاق نار على رموز وأسرى محررين خلال الشهر الماضي، على يد أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية.

يُذكر أن اللجنة ذاتها سجَّلت في آخر إحصائية أصدرتها خلال شباط/فبراير الماضي، 247 انتهاكًا سياسيًّا ارتكبتها السلطة، تنوَّعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.

المصدر / فلسطين أون لاين