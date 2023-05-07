"التشريعي" يُهنّئ النائب الأردني "العدوان" بالإفراج عنه من سجون الاحتلال

هنَّأ أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، اليوم الأحد، المملكة الأردنية وشعبها الشقيق وأبناء عشيرة العدوان بمناسبة الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان من سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم.



وقال في بيان مقتضب: إننا نهنّئ النائب الأردني العدوان بالإفراج عنه، لنؤكد أن الجهود والمواقف البرلمانية العربية والدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية لن يوقفها اعتقال أو إرهاب الاحتلال حتّى تحرير فلسطين".

واعتقلت قوات الاحتلال النائب العدوان على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب، يوم السبت الموافق 22 نيسان/ إبريل الماضي، في معبر الكرامة "جسر الملك حسين – اللنبي".

وزعمت سلطات الاحتلال محاولة النائب العدوان تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M-16 إلى الضفة، كانت مخبَّأة في ثلاث حقائب، وتم الكشف عن ذلك بعد ورود معلومات استخباراتية إلى دولة الاحتلال.



المصدر / فلسطين أون لاين