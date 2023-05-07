مطلوب موظفة تسويق للعمل في شركة أمان للتقسيط

نبذة عن شركة أمان للتقسيط
شركة فلسطينية تأسست عام 2020 , هدفها تقديم الخدمات و التسهيلات لكافة فئات المجتمع في غزة من خلال تقديم المرابحات بشكل مريح و بسيط للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي ايمانا منا بأن الإقراض و المرابحات هي احد أعمدة النظام المالي و الاقتصادي لأي مجتمع.
وصل شبكة وظائف فلسطين إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أمان للتقسيط تعلن فيه عن حاجتها لموظفة تسويق وذلك وفقاً لما يلي:
- الوظيفة: موظفة تسويق
- المكان: أمان للتقسيط : (النصيرات)
- نوع العقد: عقد سنوي ثابت“ فترة تجريبية مدفوعة لمدة شهر "
الشروط المطلوبة للوظيفة:
الخبرة والمؤهلات:
- دبلوم جرافيك, أو تسويق، أو علاقات عامة ، أو تخصصات ذات العلاقة
- اللباقة وحسن المظهر
- خبرة لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق الالكتروني و الجرافيك .
- معرفة جيدة في مجال كتابة المحتوى واستخدام الانترنت
- إجادة استخدام ال Microsoft office ومواقع التصفح.
المهارات :
- القدرة على التعامل مع الزبائن.
- يفضل من لديه خبرة في مجال التسويق .
- القدرة على استخدام برامج google وتحليل البيانات
- القدرة على العمل مع الفريق
- القدرة على التعلم واكتساب المهارات.
- القدرة على الإقناع.
- القدرة على التشبيك
طريقة التسجيل
- على الراغبين بالتقدم للوظيفة تعبئة الطلب الإلكتروني من خلال الضغط ( هنا )
- آخر موعد للتقديم يوم الثلاثاء الموافق 09/05/2023
- سيتم الاتصال بالمرشحين لإجراء المقابلات والاختيار وفقاً لتوفر الشروط والمؤهلات والمهارات المطلوبة.
- للاستفسار يمكنكم التواصل عبر الرقم 0594980004