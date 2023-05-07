مطلوب موظفة تسويق للعمل في شركة أمان للتقسيط

نبذة عن شركة أمان للتقسيط

شركة فلسطينية تأسست عام 2020 , هدفها تقديم الخدمات و التسهيلات لكافة فئات المجتمع في غزة من خلال تقديم المرابحات بشكل مريح و بسيط للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي ايمانا منا بأن الإقراض و المرابحات هي احد أعمدة النظام المالي و الاقتصادي لأي مجتمع.

وصل شبكة وظائف فلسطين إعلان توظيف صادر عن مؤسسة أمان للتقسيط تعلن فيه عن حاجتها لموظفة تسويق وذلك وفقاً لما يلي:

- الوظيفة: موظفة تسويق

- المكان: أمان للتقسيط : (النصيرات)

- نوع العقد: عقد سنوي ثابت“ فترة تجريبية مدفوعة لمدة شهر "

الشروط المطلوبة للوظيفة:

الخبرة والمؤهلات:

- دبلوم جرافيك, أو تسويق، أو علاقات عامة ، أو تخصصات ذات العلاقة

- اللباقة وحسن المظهر

- خبرة لا تقل عن سنة في مجال المبيعات والتسويق الالكتروني و الجرافيك .

- معرفة جيدة في مجال كتابة المحتوى واستخدام الانترنت

- إجادة استخدام ال Microsoft office ومواقع التصفح.

المهارات :

- القدرة على التعامل مع الزبائن.

- يفضل من لديه خبرة في مجال التسويق .

- القدرة على استخدام برامج google وتحليل البيانات

- القدرة على العمل مع الفريق

- القدرة على التعلم واكتساب المهارات.

- القدرة على الإقناع.

- القدرة على التشبيك

طريقة التسجيل

- على الراغبين بالتقدم للوظيفة تعبئة الطلب الإلكتروني من خلال الضغط ( هنا )

- آخر موعد للتقديم يوم الثلاثاء الموافق 09/05/2023

- سيتم الاتصال بالمرشحين لإجراء المقابلات والاختيار وفقاً لتوفر الشروط والمؤهلات والمهارات المطلوبة.

- للاستفسار يمكنكم التواصل عبر الرقم 0594980004