فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العواودة": المقاومة حاضرة للدفاع عن شعبنا ومسيرات التشييع تؤكد التفافه حولها

مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث الثقافة العلمية

مصارحة الأبناء بالظروف المالية يعلمهم التخطيط وإدارة الأزمات

"الحراك الصحفي" يطالب بوقف عقد "مسرحية" انتخابات نقابة الصحفيين والتوافق على حلول وطنية

تنويه مهم من وزارة "التعليم" بشأن خلل التسجيل للوظائف التعليمية

المراكز الثقافية بالضفة.. ملاحقة أمنية متواصلة بذرائع سياسية

الأسير أدهم دراغمة من طوباس حراً بعد 16 شهراً من الاعتقال في سجون الاحتلال

الطفل "قسَّام عادي" يروي تفاصيل الاعتداء عليه في سجون السلطة

"المالية" بغزة تعلن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر إبريل

200 قتيل في فيضانات بالكونغو الديمقراطية

مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث الثقافة العلمية

07 مايو 2023 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
...
مراجعات توجيهي 2023 - مبحث الثقافة العلمية

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث الثقافة العلمية للفرع الأدبي والتكنولوجي..

بإعداد المدرس القدير/ لؤي علي زريق من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين من بقطاع غزة، ويُعدُّ "زريق"، من أفضل وأمهر مدرسي مادة الثقافة العلمية بالقطاع.

ويشمل ملحق مبحث الثقافة العلمية، أهم أسئلة عن الوحدات الثالثة المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها، وتتنوع طبيعة الأسئلة من بين أُذكر التعريف إلى علل إلى اختيار متعدد إلى أسئلة المقارنة، وكذلك أسئلة المقالي.

- لتحميل مراجعات مادة الثقافة العلمية 2021 من هنــــــا

- لتحميل مراجعات مادة الثقافة العلمية 2022 من هنــــــا

ولمطالعة مراجعات مبحث الثقافة العلمية للفرعين الأدبي والتكنولوجي بالأسفل.. 👇🏻



يرجى الانتظار لتحميل الملف

20


 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#التعليم #توجيهي #الثانوية العامة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة