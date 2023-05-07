مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث الثقافة العلمية

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث الثقافة العلمية للفرع الأدبي والتكنولوجي..

بإعداد المدرس القدير/ لؤي علي زريق من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين من بقطاع غزة، ويُعدُّ "زريق"، من أفضل وأمهر مدرسي مادة الثقافة العلمية بالقطاع.

ويشمل ملحق مبحث الثقافة العلمية، أهم أسئلة عن الوحدات الثالثة المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها، وتتنوع طبيعة الأسئلة من بين أُذكر التعريف إلى علل إلى اختيار متعدد إلى أسئلة المقارنة، وكذلك أسئلة المقالي.

- لتحميل مراجعات مادة الثقافة العلمية 2021 من هنــــــا

- لتحميل مراجعات مادة الثقافة العلمية 2022 من هنــــــا

ولمطالعة مراجعات مبحث الثقافة العلمية للفرعين الأدبي والتكنولوجي بالأسفل.. 👇🏻

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المصدر / فلسطين أون لاين