تنويه مهم من وزارة "التعليم" بشأن خلل التسجيل للوظائف التعليمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الأحد، تنويهًا للمراجعين بشأن حدوث خلل لديهم في التسجيل للوظائف التعليمية.

وقالت الوزارة في تصريح لها، وصل نسخة عنه، " ": "بناء على المراجعات الواردة للوزارة من قِبل عدد من المتقدّمين للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 والتي تبيَّن حدوث خلل لديهم في التسجيل للوظائف، وحرصاً منَّا على إتاحة الفرصة لهم للتنافس على هذه الوظائف، قرَّرنا بالتعاون مع ديوان الموظفين العام استقبال هذه المراجعات في مقر الوزارة حتى الساعة العاشرة صباح غدٍ الإثنين 8/5/2023".

المصدر / فلسطين أون لاين