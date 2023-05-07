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سلطات الاحتلال تُفرج عن النائب الأردني عماد العدوان

07 مايو 2023 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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النائب الأردني عماد العدوان

أفرجت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، بعد اعتقال لأسبوعين بزعم محاولة إدخال أسلحة وذخيرة إلى الضفة الغربية المحتلة.

ووفق ما نقله الإعلام العبري عن جهاز الأمن الداخلي العام "الشاباك" فقد تقرر تسليم النائب الأردني "العدوان" للأردن، "لاستكمال إجراءات التحقيق معه ومحاكمته هناك".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أنه تم إلغاء جلسة المحكمة العسكرية للنائب الأردني العدوان وانتهاء مدة اعتقاله.

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واعتقلت قوات الاحتلال النائب العدوان على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب، يوم السبت الموافق 22 نيسان/ أبريل الماضي، في معبر الكرامة "جسر الملك حسين – أللنبي".

وحسب المزاعم الإسرائيلية، حاول النائب العدوان تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M-16 إلى الضفة، كانت مخبأة في ثلاثة حقائب، وتم الكشف عن ذلك بعد ورود معلومات استخباراتية إلى دولة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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