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وظيفة شاغرة في مؤسسة نادي الفتيات الفلسطيني

07 مايو 2023 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
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نبذة عن النادي/

 تأسس النادي في أواخر عام 2018، وهو منظمة غير هادفة للربح تهدف لتنمية مهارات الشباب والفتيات وتأهيلهم لسوق العمل .

يمتاز عملنا باحتضان الأفكار والمشاريع الخاصة بالفتيات والشباب ودعمهم، وتدريبهم والوصول بهم لحقوقهم المشروعة وكما نعمل على توفير لهم فرص تشغيل، ووظائف مهنية.

وصل إعلان توظيف صادر عن مؤسسة نادي الفتيات الفلسطيني تعلن فيه عن احتياجها لتوظيف سكرتيرة بمكتب هندسي  .

التخصصات المطلوبة:

1- علاقات عامة.

2- سكرتاريا .

ملاحظة:

- مدة العقد 6 شهور - سنة.

-أول شهر هو فترة تجربة .

- مواعيد الدوام/ كلية حسب ما يرى المشغل   .

-مكان العمل / بمكتب هندسي

الشروط الواجب توافرها:

-أن تكون من سكان مدينة غزة فقط

- اللباقة في الحديث.

- الأناقة وحُسن المظهر.

- احترام الوقت والالتزام بالمواعيد. .

-معرفة تامة ببرامج الاوفيس

-معرفة تامة بمنصات السوشيال ميديا واستخدامها.

-معرفة تامة بالتصوير عبر الهاتف .

-خبرة لا تقل عن عام

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )   ومن ثم  إرسال سيرتك الذاتية cv التي تحتوي على صورة شخصية لك وطرق التواصل معك عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- لن ينظر لأي طلب لا يستوفي الشروط

- ينتهى التسجيل يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023

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