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اعتماد إطلاق أول نسخة لدوري الاحتراف الجزئي بغزة .. وتحديد موعد انطلاقه

07 مايو 2023 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
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اعتماد اطلاق أول نسخة لدوري الاحتراف الجزئي في غزة
غزة/ مؤمن الكحلوت:

اعتمد اتحاد كرة الطائرة إطلاق أول نسخة من دوري الاحتراف الجزئي في غزة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس بحضور الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ونائب رئيس الاتحاد عبد السلام هنية وأعضاء الاتحاد.

وقرَّر الاتحاد إطلاق المسابقة في الثلث الأخير من الشهر الحالي بمشاركة فِرق (الصداقة، خدمات جباليا، شباب جباليا، اتحاد الشرطة، الكرامة، نماء)، حيث ستلعب البطولة من 3 أدوار، والفريق الحاصل على أكبر رصيد من النقاط هو من سيتوَّج باللقب.

واعتمد الاتحاد لائحة البطولة والتي تنص على هبوط فريق واحد فقط، بينما يصعد 3 فِرق لدوري الاحتراف الجزئي، ليصبح عدد الفِرق في الموسم ثمانية، بينما سيلعب دوري الدرجة الممتازة من دور واحد فقط.

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وأقر الاتحاد تقديم دعم مالي لكل نادٍ مشارك بقيمة 3 آلاف دولار، بينما سيتم دعم فِرق دوري الدرجة الممتاز بمبلغ ألف دولار لكل نادٍ.

وفي سياق منفصل، يستعد اتحاد كرة الطائرة لإقامة معسكرين تدريبيين لمنتخبَي البراعم والناشئين في غزة نهاية الأسبوع الحالي، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولتَي غرب آسيا والتي تستضيفهما المملكة العربية السعودية العام الحالي.

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