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بلدية غزَّة تُصدر توجيهاً مهمًّا لأصحاب المحال والمنشآت التجارية

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بلدية غزَّة تُصدر توجيهاً مهمًّا لأصحاب المحال والمنشآت التجارية

07 مايو 2023 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
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بلدية غزة

أصدرت بلدية غزّة، اليوم الأحد، تنويهًا مهمًّا لأصحاب المحال والمنشآت التجارية، يخص الإعلانات في شوارع المدينة.

وقالت في بيان مقتضب: "نرجو من الإخوة أصحاب المحال والمنشآت التجارية عمل إزالة، والتوقف عن تركيب اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة الدعائية ومجموع الديكورات البارزة في الشوارع وعلى الأرصفة لما تسبّبه من إعاقة لحركة المشاة".

وأضافت: "من يرغب في تركيب هذه الأشياء عليه مراجعة البلدية لتحديد المكان وأخذ الموافقة قبل عملية التركيب كي لا يحدث أي تبعات قانونية على المخالفين".

المصدر / فلسطين أون لاين
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