المرور: وفاة و6 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم الأحد، تسجيل 11 حادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت شرطة المرور في تصريح مقتضب أن الحوادث التي سُجّلت لدى دائرة حوادث الطرق الـ11، نتج عنها وفاة واحدة و6 إصابات، إصابتان منها متوسطة، و4 إصابات أخرى طفيفة.

ونبَّهت الإحصائية أن الحوادث المذكورة خلَّفت أضرارًا مادية بـ10 مركبات، ومكوّنات الطريق.

وأعلنت إدارة المرور والنجدة وفاة الطفل عبد الله صائب بشير أبو أمونة 9 أعوام سكان خان يونس الفخارى، الذي أصيب بجراح فوق المتوسطة، الخميس الماضي، على إثر صدمه من قبل مركبة من نوع "فيات" يقودها السائق "م، ح" 31 عامًا سكان القرارة، قرب الضابطة الجمركية على طريق صلاح الدين.

وأوضحت المرور أنه تم توقيف السائق، وحجز المركبة، مُشيرة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

المصدر / فلسطين أون لاين