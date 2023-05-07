فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المرور: وفاة و6 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" ليوم الإثنين 8 مايو

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدَّدة

وفاة شابَّة بظروف غامضة جنوب نابلس

دراسة تؤكد فاعلية توظيف الهواتف الذكية في تحسين مفاهيم التربية الصحية

في قرية "تل" يرمم "عاصم عصيدة" البيوت ليحافظ على الجذور

مصدرو المنتجات الخشبية بغزة يخشون تكبدهم خسائر فادحة وفقدان الأسواق

"تجمُّع النقابات": انتخابات نقابة الصحفيين ليست حكرًا على حزب السلطة ودخلاء المهنة

شجاعية: استمرار احتجاز جثامين الشهداء "عقاب جماعي"

البطولات الفرديّة والتكوين الفلسطيني القادم

المرور: وفاة و6 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

07 مايو 2023 . الساعة 09:55 بتوقيت القدس
...
حوادث سير في غزة

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم الأحد، تسجيل 11 حادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت شرطة المرور في تصريح مقتضب أن الحوادث التي سُجّلت لدى دائرة حوادث الطرق الـ11، نتج عنها وفاة واحدة و6 إصابات، إصابتان منها متوسطة، و4 إصابات أخرى طفيفة.

ونبَّهت الإحصائية أن الحوادث المذكورة خلَّفت أضرارًا مادية بـ10 مركبات، ومكوّنات الطريق.

وأعلنت إدارة المرور والنجدة وفاة الطفل عبد الله صائب بشير أبو أمونة 9 أعوام سكان خان يونس الفخارى، الذي أصيب بجراح فوق المتوسطة، الخميس الماضي، على إثر صدمه من قبل مركبة من نوع "فيات" يقودها السائق "م، ح" 31 عامًا سكان القرارة، قرب الضابطة الجمركية على طريق صلاح الدين.

وأوضحت المرور أنه تم توقيف السائق، وحجز المركبة، مُشيرة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#قطاع غزة #حوادث سير #ادارة المرور

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة