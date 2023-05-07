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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدَّدة

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محدث بالفيديو والصور عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدَّدة

07 مايو 2023 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
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المتطرف غليك يقتحم الأقصى - أرشيف

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرّفين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين من بينهم المتطرف يهودا غليك اقتحموا المسجد الأقصى، ونفَّذوا جولات استفزازية في باحاته، تخلَّلتها شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأداء طقوس تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وواصلت قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وانطلقت دعوات فلسطينية للحشد والنفير في باحات الأقصى، لإحباط مخطَّطات المستوطنين لتنفيذ أكبر اقتحام في ذكرى ما يُسمى "يوم توحيد القدس"، الموافق 18 أيار/ مايو الجاري، مؤكدة على ضرورة النفير لحماية الأقصى من مخطَّطات المستوطنين.

وتخطّط "منظمات الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة في المسجد الأقصى، في ذكرى احتلال القدس، بالإضافة إلى "مسيرة الأعلام" في القدس القديمة.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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