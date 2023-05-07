وفاة شابَّة بظروف غامضة جنوب نابلس

أعلنت مصادر محلية، اليوم الأحد، وفاة شابَّة جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية، في ظروف غامضة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، صباح اليوم، بأن الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقاً في ظروف وفاة الشابَّة (23 عامًا) جنوب نابلس.

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وأوضح ارزيقات، بأن فتاة من قرية عورتا جنوب نابلس وصلت متوفاة للمستشفى الوطني بنابلس، وقرَّرت الشرطة والنيابة العامة فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة فوراً.

وأشار إلى أن النيابة العامة تتحفّظ على الجثمان لإجراء الصفة التشريحية عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين