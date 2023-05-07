إضراب شامل في صندلة بالداخل المحتل احتجاجًا على إعدام شاب بدم بارد

يعم الإضراب العام والشامل اليوم الأحد، احتاجًا على جريمة إعدام مستوطن يهودي بالرصاص الحي للشاب ديار عمري (20 عاما) من صندلة في الداخل المحتل، يوم أمس السبت.

وترك الضحية خلفه والدين ثاكلين، وهو الابن الوحيد بين شقيقتين.

وزعم القاتل وهو جندي سابق في وحدة "جولاني" بجيش الاحتلال الإسرائيلي وقد عاد قبل أيام من خدمته كجندي احتياط، خلال التحقيق معه أنه "أطلق النار على عمري دفاعا عن النفس"، مدعيا أنه "تعرض لاعتداء وأطلق النار بعدما شعر بالخطر على حياته".

ووصل أمس المئات من أهالي صندلة إلى مدخل "غان نر" واحتجوا على إعدام الضحية عمري، فيما وقعت مناوشات مع عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي الذين أطلقوا قنابل الصوت على المحتجين.

كما وتظاهر العشرات من صندلة على مدخل البلدة احتجاجا على إعدام الشاب عمري، كما رددوا هتافات منددة بإعدامه بدم بارد.

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واعتقلت شرطة الاحتلال شخصين بادعاء إلقائهما الحجارة، فيما دعت سكان "غان نر" إلى عدم الخروج "خشية تعرضهم لإلقاء حجارة".

وجاء في التفاصيل، أن الجريمة ارتكبت قرب مدخل "موشاف غان نر" الواقعة قرب بلدتي صندلة والمقيبلة.

وأظهر توثيق مصور تهجم القاتل على الضحية عندما تواجد داخل سيارته، وفي أعقاب ذلك وقع عراك بالأيدي بينهما في الشارع.

ووفقا لما بيّن التوثيق، عند عودة الضحية إلى سيارته أقدم اليهودي على إطلاق النار عليه وأرداه قتيلا.

وادعت شرطة الاحتلال أن "التحقيق لا يزال في بدايته والخلفية غير معروفة حتى الآن".

وزفت عائلة الشاب العربي في صندلة وأرجاء فلسطين داخل الوطن والخارج إلى شعبنا الفلسطيني الشهيد الشاب، ديار عمري، الذي ارتقى برصاص مستوطن إرهابي إسرائيلي بدم بارد السبت.

ومن المقرر أن يشيع الشاب عمري اليوم الأحد بعد صلاة العصر.

المصدر / فلسطين أون لاين