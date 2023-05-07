تعرَّف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الأحد 7 مايو

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأحد 7 مايو

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نسبيا الى بارد خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الاثنين 8 مايو

الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 9 مايو

الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 10 مايو

الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية حفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين