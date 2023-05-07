صباح اليوم.. الاحتلال يهدم مدرسة "تحدي 5 " قرب بيت لحم

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، مدرسة تحدي 5 الأساسية بمنطقة "جيب الذيب" في بيت تعمر، شرق بيت لحم بـ الضفة الغربية المحتلة.

ودارت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في محيط المدرسة، أطلقت خلالها الأخيرة الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات من سكان البلدة في حالات اختناق عولجوا ميدانيا.

وقال مدير التربية والتعليم في المدينة بسام جبر، إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية اقتحمت بيت تعمر وحاصرت مدرسة تحدي 5، وأغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت المواطنين من الوصول إليها قبل أن تهدم المدرسة، وتستولي على محتوياتها.

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وأضاف أن المدرسة تضم نحو 60 طالبا من الصف الأول وحتى الرابع، وكانت قد تعرضت للهدم عام 2017 قبل أن تبنى من جديد في العام ذاته.

وأشار مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إلى أن محكمة الاحتلال المركزية أصدرت قرارا بهدم المدرسة في شهر آذار/ مارس الماضي، بعد أن رفضت التماسا قدمته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسة "سانت إيف" الحقوقية، لوقف هدم المدرسة.

وأضاف أن المدرسة تقع على مساحة 8 دونمات تبرع بها أفراد من عشيرة الزواهرة، بأوراق ثبوتية مسجلة في "الطابو"، وبنيت من الطوب والصفيح، وتخدم طلبة من مناطق جيب الذيب، والزواهرة، والوحش، وأبو محيميد.

المصدر / فلسطين أون لاين