الإعلام الحكومي ينشر توضيحًا بشأن آلية توزيع الشقق المصرية

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس السبت، توضيحًا، بشأن آلية توزيع شقق المدن المصرية في قطاع غزة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إنه لا يوجد أي اتفاق حتى اللحظة على آلية توزيع شقق المدن المصرية في قطاع غزة، مبينًا أن كل الأرقام التي ذُكرت والآلية التي يتم تداولها خلال الساعات الماضية عبر بعض الحسابات عن كيفية الاستفادة من شقق المدن المصرية لا يوجد لها أصل وهي عارية عن الصحة.

وأكد معروف أن العمل ما زال جاريًا ولم ينته في المدن المصرية الثلاث، مشيرًا إلى أنه بمجرد الاتفاق مع الجانب المصري على آلية وشروط الانتفاع من الشقق سيكون هناك رابط إلكتروني للتسجيل عبر وزارة الأشغال العامة والإسكان

المصدر / فلسطين أون لاين