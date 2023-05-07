قوات الاحتلال تقتحم جنين وتحاصر منزلاً في اليامون

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة اليامون غوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال حاصرت، منزلًا في بلدة اليامون.

وتأتي محاصرة المنزل عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان في المدينة، والانتشار المكثف في الأزقة والمخيم.

فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب بلدة اليامون غرب جنين بالضفة الغربية.

ووقت كاميرات التصوير في البلدة هروب جنود الاحتلال من رصاصات المقاومين.



فيديو يوثق لحظة هروب قوات الاحـــ..ــــتلال من رصاص المقــ..ــــــاومين في اليامون غرب جنين pic.twitter.com/aayYCaR8sn — فلسطين أون لايـن (@F24online) May 6, 2023

ودفعت قوات الاحتلال مزيدًا من التعزيزات العسكرية إلى بلدة اليامون.

المصدر / فلسطين أون لاين