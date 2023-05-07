صادم.. صيني يضع قطة في الخلاط!

أثار رجل صيني غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي من كافة بقاع الأرض، بعد مقطع فيديو صادم نشره وهو يضع قطة في الخلاط.

وتصدر الفيديو المثير للسخط محركات البحث منصات التواصل الاجتماعي، حيث قام الرجل بتشغيل الخلاط الكهربائي على القطة ليودي بحياتها في تصرف غريب ومرعب.

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وبعد انتشار الفيديو طالب عدد كبير ممن شاهدوه بمحاسبة الرجل ووصفه كثيرون بالمختل عقلياً، مطالبين الحكومة الصينية بمعاقبته والعمل على تجريمه بما يستحقه.

وتظهر القطة الصغيرة في الفيديو وقد أصبحت أشلاء صغيرة وانتشر دمها في المكان، وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك واليوتيوب وسط تفاعل كبير من المشاهدين وغضبهم مما اعتبروها جريمة لا تمت للإنسانية بصلة.

المصدر / وكالات