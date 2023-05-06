إنييستا يقرر الرحيل عن الدوري الياباني

تكهنت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت، برحيل لاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا، هذا الصيف عن فريق فيسيل كوبي المنافس في الدوري الياباني وقبل انتهاء عقده في يناير/ كانون الثاني 2024.



وقد يترك إنييستا الفريق الياباني بعد خمسة أعوام، حسبما نقلت وكالة (كيودو) المحلية عن مصدر ألمح إلى أن اللاعب الإسباني يدرس عروضًا من الولايات المتحدة والشرق الأوسط ولا يفكر في الاعتزال حاليًا.



ولم يؤكد وكلاء إنييستا صحة المعلومات ولا النادي كذلك، رغم أن اللاعب نشر صورة على منصات التواصل الاجتماعي تحمل الرقم 8، وعبارة "للأبد".



كان لاعب برشلونة السابق الذي يتم 39 عامًا في 11 من الشهر الجاري، قد انضم لفيسيل كوبي في يوليو/تموز 2018، ولعب دورًا كبيرًا في فوز فريقه بأول لقب له في بطولة كأس إمبراطور اليابان في 2020.



وشارك إنييستا، مع المنتخب الإسباني في أربع نسخ من بطولات كأس العالم، وتوج مع الفريق باللقب في نسخة 2010 بجنوب أفريقيا، كما لعب دورًا بارزًا في فوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.



وخلال الموسم الحالي، خاض إنييستا مع فيسيل كوبي 11 مباراة ضمن التشكيلة الأساسية ومباراتين كلاعب بديل، وينتهي عقد إنييستا مع فيسيل كوبي بنهاية العام الحالي.



ويخطط فيسيل كوبي حاليًا لخوض مباراة ودية أمام برشلونة الإسباني في 6 يونيو/ حزيران المقبل، وقد تكون المباراة آخر ظهور لإنييستا في صفوف الفريق، حسبما أكدت الوكالة اليابانية.

المصدر / فلسطين اونلاين