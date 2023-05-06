الاحتلال يقرر الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان

قالت القناة 14 الإسرائيلية، الليلة، إن الحكومة الإسرائيلية استسلمت للضغوط التي تمارسها المملكة الهاشمية الأردنية، حيث قررت الافراج عن النائب الأردني عماد العدوان اليوم الأحد.

وأضافت القناة أنه وبعد أسبوعين من الاحتجاز والاستجواب، قررت الحكومة الإسرائيلية الافراج عن النائب الأردني عماد العدوان، حيث لم يتضح بعد ما إذا كانت الأردن كجزء من الإفراج ستتعهد بإبعاده عن البرلمان أو حتى اتخاذ إجراءات جنائية ضد داخل الدولة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي النائب الأردني عماد العدوان، المعروف بمواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية وللمقاومة وعلى رأسها حركة حماس.

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والعدوان من سكان مدينة السلط في وسط المملكة الأردنية الهاشمية.

وهو محامٍ، يحمل الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.

وتزعم سلطات الاحتلال أنها أوقفت النائب الأردني خلال محاولته إدخال أسلحة إلى الضفة الغربية بسيارته عبر معبر الكرامة.

وبينما أشادت جهات أردنية حزبية وبرلمانية بموقف النائب العدوان، وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنها وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان.

المصدر / وكالات