حماس: غازُ غزة مِلكٌ لشعبنا ولن نسمح باستخدامه لتمرير صفقات أمنية أو سياسية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت أنها لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بجعل قضية "غاز غزة" أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية مع بعض الأطراف، مشددة على أنّ "الجهة الوحيدة المُخوّلة بالتصرف في هذه الثروات هي حكومة وطنية منتخبة من الشعب الفلسطيني".

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح لوكالة "صفا": إنّ الغاز الموجود قبالة سواحل قطاع غزة هو ثروة طبيعية ملك لكلّ الفقراء والشباب والأجيال القادمة من شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ الشعب الفلسطيني له الحق الكامل بالاستفادة من الثروات الطبيعية والغاز الموجود على سواحل قطاع غزة.

وأضاف قاسم، "لسنا بحاجة لإذن من أحد للتصرف في هذا الغاز".

وتابع، "لن نسمح للاحتلال أن يجعل من قضية غاز غزة مادة لابتزاز المواقف، أو أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية مع بعض الأطراف في الحالة الفلسطينية".

المصدر / صفا