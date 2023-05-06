الأمعري يطلب التعاقد مع لاعبين من الشاطئ

غزة/ وائل الحلبي:

طلب نادي شباب الأمعري التعاقد مع اثنين من لاعبي خدمات الشاطئ، للانضمام لصفوف الفريق الباحث عن العودة إلى دوري المحترفين الذي هبط منه في الموسم الماضي.

وقدّم الأمعري طلبًا رسميًّا للشاطئ لضم الثنائي أحمد أبو حسنين وعبد الله أبو حسنين، حيث يتواجد اللاعبان في جمهورية مصر العربية في إجازة قصيرة بعد مساهمتهما في عودة البحرية للدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يناقش العرض المقدم من الأمعري بعد عودة الثنائي من مصر واتخاذ القرار النهائي من مجلس إدارة البحرية في ظل رغبة اللاعبين بخوض تجربة جديدة في الضفة الغربية.

وأكد مصدر موثوق أنّ الثنائي أبو حسنين لديهما رغبة قوية في اللعب للأمعري، خاصة وأنّ العرض جاء بناء على قناعة النادي بقدراتهما، إلى جانب التجربة المميزة لهمام أبو حسنين الشقيق الأكبر لأحمد الذي لعب للأمعري منذ رحيله عن الشاطئ عام 2014.

وقدّم ابنا العم أبو حسنين مستويات لافتة للأنظار جعلتهما محط أنظار العديد من الأندية في الضفة الغربية.