تظاهرة في صندلة تنديدا بجريمة قتل الشاب ديار عمري

تظاهر مئات الفلسطينيين في بلدة صندلة قرب الناصرة بالداخل المحتل مساء اليوم تنديداً بإعدام مستوطن متطرف للشاب ديار عمري في منطقة مرج ابن عامر بصندلة.

ووصل المئات من أهالي صندلة إلى مدخل مستوطنة "غان نر" واحتجوا على إعدام الشاب ديار عمري، ووقعت مواجهات مع شرطة الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت على المتظاهرين واعتقلت ثلاثة منهم.

وردد المتظاهرون الذين تجمهروا أمام منزل عمري، بإعدام الشاب من قبل مستوطن متطرف.

وأعلن في صندلة عن الإضراب العام والشامل غدا الأحد، احتجاجا على جريمة الإعدام.

وأظهر توثيق مصور تهجم المستوطن المجرم على الشهيد حينما تواجد داخل سيارته، وفي أعقاب ذلك وقع عراك بينهما في الشارع.

ووفقا لما بيّن التوثيق، عند عودة الضحية إلى سيارته أقدم المستوطن على إطلاق النار عليه وأرداه قتيلا.











المصدر / فلسطين أون لاين