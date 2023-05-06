فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تظاهرة في صندلة تنديدا بجريمة قتل الشاب ديار عمري

حمادة: شهيدا طولكرم ثأرا للأقصى وللحرائر اللاتي اعتٌديَ عليهنّ في ساحاته

حماس تنعى الشهيد ديار عمري وتدعو فلسطينيي الداخل للتصدي للاحتلال ومستوطنيه

مودريتش يحسم قراره النهائي بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد

سالم يتحدث عن مشاركة منتخب الشاطئية في البطولة العربية

بيت حانون يبرم الصفقة رقم 13

للأسبوع الثامن عشر.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

حيفا: وقفة إسناد للأسير وليد دقة

تفاصيل عقوبات الكاف على الترجي بسبب شغب الجماهير

برلمانيون فرنسيون يعبرون عن قلقهم من عدم قدرتهم على انتقاد (إسرائيل)

بالفيديو والصور تظاهرة في صندلة تنديدا بجريمة قتل الشاب ديار عمري

06 مايو 2023 . الساعة 21:51 بتوقيت القدس
...

تظاهر مئات الفلسطينيين في بلدة صندلة قرب الناصرة بالداخل المحتل مساء اليوم تنديداً بإعدام مستوطن متطرف للشاب ديار عمري في منطقة مرج ابن عامر بصندلة.

ووصل المئات من أهالي صندلة إلى مدخل مستوطنة "غان نر" واحتجوا على إعدام الشاب ديار عمري، ووقعت مواجهات مع شرطة الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت على المتظاهرين واعتقلت ثلاثة منهم.

وردد المتظاهرون الذين تجمهروا أمام منزل عمري، بإعدام الشاب من قبل مستوطن متطرف.

وأعلن في صندلة عن الإضراب العام والشامل غدا الأحد، احتجاجا على جريمة الإعدام.

وأظهر توثيق مصور تهجم المستوطن المجرم على الشهيد حينما تواجد داخل سيارته، وفي أعقاب ذلك وقع عراك بينهما في الشارع.

ووفقا لما بيّن التوثيق، عند عودة الضحية إلى سيارته أقدم المستوطن على إطلاق النار عليه وأرداه قتيلا.

555555.jpg
555.jpg
55.jpg
5.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الداخل المحتل #صندلة #الشهيد ديار عمري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة