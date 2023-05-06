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مودريتش يحسم قراره النهائي بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد

06 مايو 2023 . الساعة 20:54 بتوقيت القدس
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مودريتش يحسم قراره النهائي بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد

أكد الصحفي الإسباني سيرخيو سانتوس، أن الكرواتي لوكا مودريتش، توصل إلى اتفاق نهائي مع ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني لتمديد عقده مع النادي لموسم آخر، أي إلى غاية 30 يونيو/ حزيران 2024.

وأضاف سانتوس في تقرير نشره عبر شبكة "ريليفو" اليوم السبت، أن الانتهاء من التفاصيل بين النجم الكرواتي وإدارة النادي والإعلان الرسمي سيتم خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكمل أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، تحدث منذ حوالي شهر، مع مودريتش لطمأنته بخصوص قرار بقائه مع الفريق، حيث أكد له أنه سيُعرض عليه عقد جديد مدته عام واحد فقط، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التي جرت لاحقًا بين الطرفين كانت سريعة جدًا، كون الكرواتي أبدى في جميع الأوقات استعداده المطلق للاستمرار بالقميص الأبيض.

وأضح ذات المصدر أن العرض الجديد الذي قدمه ريال مدريد لمودريتش، كان جيدًا للغاية، حيث سيضمن الحفاظ على راتبه الحالي واحترام مكانته كواحد من أكثر اللاعبين ربحًا في الفريق، كما سيستمر وضعه في سلم أعلى الرواتب للفريق الملكي بعد الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي إدين هازارد.

وأشار الصحفي الإسباني، إلى أن مودريتش تلقى عرضًا مغريًا من السعودية منذ أشهر (حوالي 40 مليون صافي في الموسم)؛ لكن اللاعب لم يُفكر إلا في ريال مدريد ولم يستخدم عرض السعودية الضخم للضغط على مسؤولي النادي الملكي، لأنه يحترم سياسة الفريق ويريد أن يسير جنبًا إلى جنب مع النادي في جميع الأوقات والآن، تمت مكافأة هذا الالتزام بهذا العقد الجديد الذي سيربطه بـ"الميرمغي" حتى عام 2024.

جدير بالذكر أن عقد مودريتش ينتهي مع ريال مدريد في يونيو المقبل، وفي الموسم الحالي 2022-23 لعب الدولي الكرواتي لحد الآن 44 مباراة بقميص الريال في مختلف المسابقات، وأسهم في تسجيل 6 أهداف، وقدّم 6 تمريرات حاسمة، معادلًا أفضل رقم له في موسم 2020-21.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#ريال مدريد #مودريتش

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