فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مودريتش يحسم قراره النهائي بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد

سالم يتحدث عن مشاركة منتخب الشاطئية في البطولة العربية

بيت حانون يبرم الصفقة رقم 13

للأسبوع الثامن عشر.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

حيفا: وقفة إسناد للأسير وليد دقة

تفاصيل عقوبات الكاف على الترجي بسبب شغب الجماهير

برلمانيون فرنسيون يعبرون عن قلقهم من عدم قدرتهم على انتقاد (إسرائيل)

الحية من الجزائر: أيدينا على الزناد وبنادقنا في وجه العدو

مستوطن يقتل شابًّا فلسطينيًّا بالداخل المحتل

"التنسيقي": اختطاف "السعدي" في "غوانتانامو" جريمة يندى لها الجبين

سالم يتحدث عن مشاركة منتخب الشاطئية في البطولة العربية

06 مايو 2023 . الساعة 20:35 بتوقيت القدس
...
غزة/ وائل الحلبي:

قال سامي سالم المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية إن البطولة العربية ستكون فرصة لدمج اللاعبين الشباب مع عناصر الخبرة، والعمل على تعزيز صفوف المنتخب باللاعبين الجدد لخدمة فدائي الشواطئ في السنوات القادمة.

وأضاف سالم في تصريحات صحفية أن المنتخب يتواجد في مجموعة قوية تضم منتخبات مصر وعُمان والسودان، لكن مستوى التحدي والطموح كبير في تقديم أداء ونتائج أفضل من المشاركة السابقة، على الرغم أن جميع المنتخبات المشاركة تستعد منذ فترة طويلة وخاضت مباريات تجريبية في ظل أن المنتخب الوطني سيصل إلى السعودية قبل يومين من موعد مباراته الأولى أمام عُمان.

وشدد سالم على أن الفدائي يملك عزيمة وإصرار ستساعده في تجاوز كل الصعوبات وسيظهر بصورة لافتة للأنظار، مبديا ثقته الكبيرة بلاعبي المنتخب الذين أظهروا حالة من الالتزام في الفترة الأخيرة.

من المقرر أن يغادر وفد منتخب فلسطين لكرة القدم الشاطئية الاثنين القادم إلى مدينة جدة في السعودية، تحضيرا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في الفترة من 11 حتى 20 من شهر مايو الحالي.

واستقر الجهاز الفني على اختيار 14 لاعبا، بعد المعسكر الذي خاضه المنتخب على مدار 10 أيام بمشاركة 20 لاعبا.

ويفتتح منتخب الشاطئية مبارياته بمواجهة منتخب عُمان يوم الجمعة 12/5، ويلتقي المنتخب السوداني يوم الأحد 14/5، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم الثلاثاء 16/5، ويتأهل لربع النهائي صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاثة إلى جانب أفضل منتخبين يحصلان على المركز الثالث.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#فلسطين #البطولة العربية #جدة #المنتخب الوطني للكرة الشاطئية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة