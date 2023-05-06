سالم يتحدث عن مشاركة منتخب الشاطئية في البطولة العربية

غزة/ وائل الحلبي:

قال سامي سالم المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية إن البطولة العربية ستكون فرصة لدمج اللاعبين الشباب مع عناصر الخبرة، والعمل على تعزيز صفوف المنتخب باللاعبين الجدد لخدمة فدائي الشواطئ في السنوات القادمة.

وأضاف سالم في تصريحات صحفية أن المنتخب يتواجد في مجموعة قوية تضم منتخبات مصر وعُمان والسودان، لكن مستوى التحدي والطموح كبير في تقديم أداء ونتائج أفضل من المشاركة السابقة، على الرغم أن جميع المنتخبات المشاركة تستعد منذ فترة طويلة وخاضت مباريات تجريبية في ظل أن المنتخب الوطني سيصل إلى السعودية قبل يومين من موعد مباراته الأولى أمام عُمان.

وشدد سالم على أن الفدائي يملك عزيمة وإصرار ستساعده في تجاوز كل الصعوبات وسيظهر بصورة لافتة للأنظار، مبديا ثقته الكبيرة بلاعبي المنتخب الذين أظهروا حالة من الالتزام في الفترة الأخيرة.

من المقرر أن يغادر وفد منتخب فلسطين لكرة القدم الشاطئية الاثنين القادم إلى مدينة جدة في السعودية، تحضيرا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في الفترة من 11 حتى 20 من شهر مايو الحالي.

واستقر الجهاز الفني على اختيار 14 لاعبا، بعد المعسكر الذي خاضه المنتخب على مدار 10 أيام بمشاركة 20 لاعبا.

ويفتتح منتخب الشاطئية مبارياته بمواجهة منتخب عُمان يوم الجمعة 12/5، ويلتقي المنتخب السوداني يوم الأحد 14/5، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم الثلاثاء 16/5، ويتأهل لربع النهائي صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاثة إلى جانب أفضل منتخبين يحصلان على المركز الثالث.