فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سالم يتحدث عن مشاركة منتخب الشاطئية في البطولة العربية

بيت حانون يبرم الصفقة رقم 13

للأسبوع الثامن عشر.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

حيفا: وقفة إسناد للأسير وليد دقة

تفاصيل عقوبات الكاف على الترجي بسبب شغب الجماهير

برلمانيون فرنسيون يعبرون عن قلقهم من عدم قدرتهم على انتقاد (إسرائيل)

الحية من الجزائر: أيدينا على الزناد وبنادقنا في وجه العدو

مستوطن يقتل شابًّا فلسطينيًّا بالداخل المحتل

"التنسيقي": اختطاف "السعدي" في "غوانتانامو" جريمة يندى لها الجبين

بدران: شهداء نابلس رفعوا الحرج عن أمة بأكملها لانتقامهم لمرابطات الأقصى

بيت حانون يبرم الصفقة رقم 13

06 مايو 2023 . الساعة 20:33 بتوقيت القدس
...
غزة/ وائل الحلبي:

أعلن نادي اتحاد بيت حانون تعاقده مع محمد أبو موسى متوسط ميدان شباب خانيونس، ليكون اللاعب الثالث عشر الذي ينضم للفريق في مساعيه للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

وتوصل أبو موسى لاتفاق مع ناديه شباب خانيونس للرحيل عن الفريق، في ظل رغبته بخوض تجربة خارج أسوار النشامى الذي يعد أحد أبرز نجومه منذ تصعيده للفريق الأول عام 2013.

وكان بيت حانون أتم التعاقد مع 11 لاعبا في وقت سابق هم محمود سلمي من الشجاعية، ومحمد التتري وهيثم أبو عودة من شباب خان يونس ويوسف شلدان من المجمع الإسلامي ومحمود الحبيبي من اتحاد خان يونس وميمنة الناجي من خدمات النصيرات وفادي عساف من نماء وأمجد أبو عودة وعماد السبع من شباب جباليا ومحمد الرواغ من خدمات الشاطئ، فيما جدد عقود أربعة لاعبين هم الحارسين عطايا جودة وإبراهيم ريان وحازم شكشك ومحمود أبو الخير.

ورحل عن صفوف بيت حانون كلا من يوسف أبو زيد وعبد الرحمن أبو الطرابيش وعماد السماعنة ومهند أبو زيد ومحمود عطية وأحمد الغزالي ومحمد سلمان وعدي الغلبان وناجي بكر.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#شباب خان يونس #دوري غزة #نادي بيت حانون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة