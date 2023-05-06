بيت حانون يبرم الصفقة رقم 13

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن نادي اتحاد بيت حانون تعاقده مع محمد أبو موسى متوسط ميدان شباب خانيونس، ليكون اللاعب الثالث عشر الذي ينضم للفريق في مساعيه للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

وتوصل أبو موسى لاتفاق مع ناديه شباب خانيونس للرحيل عن الفريق، في ظل رغبته بخوض تجربة خارج أسوار النشامى الذي يعد أحد أبرز نجومه منذ تصعيده للفريق الأول عام 2013.

وكان بيت حانون أتم التعاقد مع 11 لاعبا في وقت سابق هم محمود سلمي من الشجاعية، ومحمد التتري وهيثم أبو عودة من شباب خان يونس ويوسف شلدان من المجمع الإسلامي ومحمود الحبيبي من اتحاد خان يونس وميمنة الناجي من خدمات النصيرات وفادي عساف من نماء وأمجد أبو عودة وعماد السبع من شباب جباليا ومحمد الرواغ من خدمات الشاطئ، فيما جدد عقود أربعة لاعبين هم الحارسين عطايا جودة وإبراهيم ريان وحازم شكشك ومحمود أبو الخير.

ورحل عن صفوف بيت حانون كلا من يوسف أبو زيد وعبد الرحمن أبو الطرابيش وعماد السماعنة ومهند أبو زيد ومحمود عطية وأحمد الغزالي ومحمد سلمان وعدي الغلبان وناجي بكر.