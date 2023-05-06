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للأسبوع الثامن عشر.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

06 مايو 2023 . الساعة 20:22 بتوقيت القدس
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تجددت مساء اليوم السبت التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة المستوطنين المتطرفة وخطة إضعاف القضاء، في تل أبيب وعشرات المفترقات في كيان الاحتلال، وذلك للأسبوع الثامن عشر على التوالي.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة.

ويرفض قطاع واسع من الإسرائيليين مساعي حكومة نتنياهو، ويرون فيه "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

وأعلن نتنياهو في 27 آذار/مارس تعليق الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن الاحتجاجات ضد حكومته ما زالت كثيفة، حيث رأى منظمو الاحتجاجات أن هذا الإعلان مجرد محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.

المصدر / وكالات
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#نتنياهو #تظاهرات ضد حكومة نتنياهو #تعديلات قضائية

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