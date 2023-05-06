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تفاصيل عقوبات الكاف على الترجي بسبب شغب الجماهير

06 مايو 2023 . الساعة 19:47 بتوقيت القدس
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تفاصيل عقوبات الكاف على الترجي بسبب شغب الجماهير

سيخوض الترجي التونسي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم الجمعة المقبل ضد الأهلي المصري نتيجة أبواب موصدة ، عقوبات قاسية فرضها عليه الاتحاد القاري للعبة ، بسبب أعمال الشغب والعنف لجماهيره ضد شبيبة القبائل الجزائري.

وأعلن الترجي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بسبب الإخلاصات التي تفرغ اللقاء الذي جمعه بجمعية شبيبة القبائل الجزائري ".

وتسري على العقوبة ، قوس التنفيذ للمبارتين الأخريين ، "على أن لا ينسب لجمعية الترجي الرياضي التونسي ،" يمكنك أن تبدأ من العقوبات المؤجلة.

كما عاقب "كاف" نادي الترجي ، المتوج أربع مرات بلقب دوري الأبطال ، بغرامة 100 ألف دولار أميركي.

وبحال بلوغ الترجي النهائي ، سيخوض احدى المبارتين على أرضه دون جماهيره.

ويلعب في نصف النهائي الثاني الوداد المغربي حامل اللقب وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وشهدت مباراة الترجي وشبيبة القبائل (1-1) السبت الماضي على ملعب "حمادي العقربي" في رادس ، أعمال عنف كبيرة بين الجمهور المحيط.

بدأت الألعاب النارية في إحدى الزوايا الجنوبية للملعب بسبب ظهور الشهب النارية "الشماريخ" ، وتأتي حالة من الفوضى في المدرجات. .

المصدر / فلسطين اونلاين
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#الأهلي المصري #الترجي التونسي #دوري أبطال إفريقيا

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