تفاصيل عقوبات الكاف على الترجي بسبب شغب الجماهير

سيخوض الترجي التونسي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم الجمعة المقبل ضد الأهلي المصري نتيجة أبواب موصدة ، عقوبات قاسية فرضها عليه الاتحاد القاري للعبة ، بسبب أعمال الشغب والعنف لجماهيره ضد شبيبة القبائل الجزائري.



وأعلن الترجي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بسبب الإخلاصات التي تفرغ اللقاء الذي جمعه بجمعية شبيبة القبائل الجزائري ".



وتسري على العقوبة ، قوس التنفيذ للمبارتين الأخريين ، "على أن لا ينسب لجمعية الترجي الرياضي التونسي ،" يمكنك أن تبدأ من العقوبات المؤجلة.



كما عاقب "كاف" نادي الترجي ، المتوج أربع مرات بلقب دوري الأبطال ، بغرامة 100 ألف دولار أميركي.



وبحال بلوغ الترجي النهائي ، سيخوض احدى المبارتين على أرضه دون جماهيره.



ويلعب في نصف النهائي الثاني الوداد المغربي حامل اللقب وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.



وشهدت مباراة الترجي وشبيبة القبائل (1-1) السبت الماضي على ملعب "حمادي العقربي" في رادس ، أعمال عنف كبيرة بين الجمهور المحيط.



بدأت الألعاب النارية في إحدى الزوايا الجنوبية للملعب بسبب ظهور الشهب النارية "الشماريخ" ، وتأتي حالة من الفوضى في المدرجات. .

المصدر / فلسطين اونلاين