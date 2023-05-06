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أكد جاهزية الحركة لتطبيق إعلان الجزائر

الحية من الجزائر: أيدينا على الزناد وبنادقنا في وجه العدو

06 مايو 2023 . الساعة 19:42 بتوقيت القدس
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس د. خليل الحية أنّ شعبنا الفلسطيني بكل فصائله وقواه الوطنية موحد في ميدان المواجهة مع العدو الصهيوني.

وقال الحية اليوم السبت خلال فعالية في الجزائر: "إننا وأبناء شعبنا موحدون في ميدان المواجهة مع هذا العدو، أيدينا على الزناد وبنادقنا في وجه العدو"، مشددًا على أنّ وحدتنا أساس وضرورة.

وجدّد تقديره للجزائر الذي احتضنت برعاية الرئيس عبد المجيد تبون إعلان الشمل الفلسطيني، مؤكدًا التزام حركة حماس وجاهزيتها لتطبيقه وتنفيذه حتى تحقيق الوحدة الفلسطينية على أرض الجزائر.

وأضاف: " لكم علينا عهدًا ولشهدائكم ولشهدائنا ولأطفالنا ولأطفالكم ولنسائنا ولنساكم أن نبقى الأوفياء لكم، فنحن رأس حربتكم في وجه العدو الصهيوني"، مردفًا أننا على يقين أننا سنحرر أرضنا وأقصانا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #خليل الحية

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