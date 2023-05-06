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لبنان.."حماس" توقف اشتباكات مسلحة في مخيم البداوي

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لبنان.."حماس" توقف اشتباكات مسلحة في مخيم البداوي

06 مايو 2023 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
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قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنها نجحت عبر جهودها التي بذلتها في الساعات الماضية، إلى وقف الاشتباك المسلح في مخيم البداوي بطرابلس، شمالي لبنان، بين عناصر من حركة فتح وجبهة التحرير العربية.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، اليوم السبت، أنها أجرت اتّصالات مع مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين، لوقف الاشتباك في مخيّم البدّاوي.

وشدد ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في المخيمات، وعدم الاحتكام إلى السلاح في معالجة المشكلات والخلافات.

يذكر أن عناصر تابعين لحركة فتح، اقتحموا اليوم مكتب جبهة التحرير العربية بمخيم البداوي، وسيطروا عليه، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين.

وعقدت الفصائل الفلسطينية لقاء لإنهاء الإشكال في المخيم، وتم التوافق على تشكيل لجنة تحقيق حول الحادثة، وتسليم المتورطين، وإعادة تسليم مكتب جبهة التحرير العربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #لبنان #مخيم البداوي #اشتبكات فتح وجبهة التحرير

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