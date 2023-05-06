مورينيو يصدم جماهير روما ويقترب من الدوري السعودي

قال البرتغالي جوزيه مورينيو عقب ضمان تأهل فريقه روما الإيطالي لنصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بالفوز على فينورد الهولندي 4-1 في إياب ربع النهائي (بعد الخسارة ذهابا بهدف نظيف)، إنه يشعر "بالسعادة"، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام رحيله، بحديثه عن أنه يفكر "أحيانا في طموحات أخرى".



وقال المدرب السابق لنادي ريال مدريد عقب المباراة: "أنا سعيد هنا، لا يمكن إخفاء ذلك، أحب الناس، لدي علاقة جيدة مع ملاك النادي، وإذا قلت عكس هذا فسأكون كاذبا، اللاعبون رائعون، لدي علاقة رائعة بهم، ليسوا كأبنائي لأن لدي اثنين فقط، لكنهم قريبون للغاية".



وأضاف: "لا يمكنني أن أقول إنني غير سعيد، أحيانا أفكر في الإحباطات وأحيانا أفكر في طموحات أخرى، لكن الأهم أنني سعيد وأعمل من أجل الجماهير وأراها سعيدة، هذا هو الأهم".



وكانت تقارير إعلامية عالمية قد تحدثت عن تلقي المدرب البرتغالي عرضًا مغريًا وخياليًّا من نادي النصر السعودي، لتولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.



وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن البرتغالي هو المدرب المفضل ليحل مكان الفرنسي رودي غارسيا الذي أقيل من تدريب "العالمي"، مشيرة إلى أن إدارة الفريق السعودي مستعدة لتقديم عرض ضخم للبرتغالي بقيمة 100 مليون يورو لمدة موسمين.



وعن إمكانية بلوغ فريقين إيطاليين نهائي الدوري الأوروبي، بعد تأهل يوفنتوس لنصف النهائي أيضا، قال: "النهائي يمكن أن يكون إيطاليًا لكنه أيضا قد يخلو من الأندية الإيطالية" مشيرًا إلى أن باير ليفركوزن، الذي سيواجهه روما، خصم صعب للغاية، بينما سيلعب اليوفي أمام إشبيلية الذي أقصى مانشستر يونايتد من دور الثمانية.

المصدر / فلسطين اونلاين