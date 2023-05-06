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جنين: وقفة بجنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

06 مايو 2023 . الساعة 18:17 بتوقيت القدس
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نظم أهالي الشهداء وفعاليات بلدة عرابة جنوب غرب جنين اليوم السبت وقفة أمام منزل الشهيد الأسير خضر عدنان للمطالبة بتسليم جثمانه وجثامين 132 شهيدا محتجزة في ثلاجات الاحتلال       .

وشارك في الوقفة عائلة الشهيد خضر وأهالي شهداء من القدس والضفة المحتلتين وفعاليات وقوى عرابة ومحافظة جنين وأسرى محررون، ورفعوا صور الشهداء المحتجزة جثامينهم.

 وردد المشاركون هتافات تطالب سلطات الاحتلال بتسليم جثمان الشهيد عدنان وكافة جثامين الشهداء المحتجزة .

ودعا متحدثون في الوقفة أحرار العالم والمؤسسات الدولية الضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، وطالبوا بتعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف والسير على درب الشهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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