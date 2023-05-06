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الزوايدة يتعاقد مع مهاجم جديد

06 مايو 2023 . الساعة 14:08 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

تعاقد نادي شباب الزوايدة مع اللاعب محمد الصليبي، قادما من نادي أهلي النصيرات، لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم القادم.

ويعتبر الصليبي الصفقة السابعة للزوايدة، بعد التعاقد مع الاعلان عن التعاقد مع اللاعبين (محمد أبو موسى، وفايز أبو جابر ، وكرم البدي، وساهر أبو ظاهر، وحسن أبو رتيمة محمد السيد).

ويبحث النادي عن لاعب في مركز خط الوسط، ليختتم به صفقات الفريق في الانتقالات الصيفية، التي ستفتح أبوابها خلال الشهر الحالي.

وجدد النادي عقود لاعبيه محمد السطري ومروان شيخ العيد، بينما رحل عن صفوف الفريق ماجد بن حمد وسامح عويضة وخالد السيد ومحمد الجرجاوي وخالد أبو مغصيب، علما أن المدرب التوفيق مستمر على رأس الجهاز الفني في الموسم المقبل.

ويتطلع شباب الزوايدة للمنافسة بقوة في دوري الأولى، التي عاد إليها بعد هبوطه من دوري الدرجة الممتازة الدوري الماضي.

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#شباب الزوايدة #محمد الصليبي

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