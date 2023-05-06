اشتباه باصابة أحد نجوم غزة بقطع في الرباط الصليبي

غزة / مؤمن الكحلوت:

تلقى نادي شباب خانيونس ضربة جديدة، باصابة لاعبه محمد أبو موسى الملقب بـ " النس"، خلال مشاركته في احدى مباريات الساحات الشعبية الرمضانية في صالة أبو يوسف النجار.

وتُشير الفحوصات الأولية التي أجراها اللاعب باصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث أكد الطبيب المختص غسان أبو زهري أن اللاعب بحاجة لعملية جراحية للتخلص من الإصابة.

وأكد اللاعب أبو موسى أنه لن يستعجل في إجراء العملية، وسيتوجه لجمهورية مصر العربية، لعمل الفحوصات اللازمة عند أحد الأطباء المختصين، ومن ثم سيتخذ قراره النهائي.

ويعتبر أبو موسى أحد أبرز لاعبي خط الوسط في غزة خلال العقد الأخير، وسيشكل غيابه ضربة قوية للنشامى الذي يبحث عن ترتيب صفوفه بعد معاناته في السنوات الأخيرة، علما أنه اللاعب الثاني الذي يتعرض لتلك الإصابة في موسمين متتاليين، بعد إصابة خالد القوقا الموسم الماضي.

وسيغيب أبو موسى عن مباريات فريقه الموسم القادم بالكامل، حيث يحتاج لفترة لا تقل عن 6 أشهر من أجل العودة للملاعب من جديد، بعد إجرائه العملية وخضوعه للعلاج الطبيعي.

وتعاقد نادي شباب خانيونس مع اللاعب بلال النمنم لتدعيم خط الوسط لتعويض غياب أبو موسى، ومن قبله مع اللاعب عدي الغلبان، ويبحث عن لاعبين أخرين في مراكز حراسة المرمى الظهير الأيسر والمهاجم والأجنحة، علما أنه رحل عن الحارس باسل الصباحين ووليد أبو موسى وهيثم أبو عودة.