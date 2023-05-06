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مطلوب صيدلانية للعمل في شركة للتوريدات الطبيـة بمدينة غزة

06 مايو 2023 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة جلوبـال ديامونـد للتوريـدات الطبيـة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لصيدلانية لمتابعة ملف البحث العلمي

وذلك حسب المؤهلات والشروط التالية :

- أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس في الصيدلة.

- أن تكون حاصلة على شهادة مزاولة المهنة.

- يفضل من لديها خبرة في نفس المجال.

- إتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

- إتقان برامج الحاسوب المكتبية Microsoft Office.

- أن تكون من سكان مدينة غزة.

- التقديم متاح للإناث فقط.

طريقة التسجيل:

-  على من تتوفر فيها المؤهلات و الشروط آعلاه إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الالكتروني التالي :

 [email protected]

- يرجى كتابة أسم الوظيفة [ وظيفة صيدلانية ] بعنوان الرسالة.

- آخر موعد لاستلام الطلبات مساء يوم السبت الموافق 13/05/2023.

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