مطلوب صيدلانية للعمل في شركة للتوريدات الطبيـة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة جلوبـال ديامونـد للتوريـدات الطبيـة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لصيدلانية لمتابعة ملف البحث العلمي

وذلك حسب المؤهلات والشروط التالية :

- أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس في الصيدلة.

- أن تكون حاصلة على شهادة مزاولة المهنة.

- يفضل من لديها خبرة في نفس المجال.

- إتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

- إتقان برامج الحاسوب المكتبية Microsoft Office.

- أن تكون من سكان مدينة غزة.

- التقديم متاح للإناث فقط.

طريقة التسجيل:

- على من تتوفر فيها المؤهلات و الشروط آعلاه إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الالكتروني التالي :

[email protected]

- يرجى كتابة أسم الوظيفة [ وظيفة صيدلانية ] بعنوان الرسالة.

- آخر موعد لاستلام الطلبات مساء يوم السبت الموافق 13/05/2023.