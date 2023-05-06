النائب قرعاوي: معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال لن تتوقف إلا بزوال

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، فتحي قرعاوي: أن ارتقاء الشهداء، ومعركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال لن تتوقف إلا بزواله عن أرض فلسطين، مشيراً إلى أنَّ شهيدي طولكرم، كانا مطاردين للاحتلال منذ فترة وخاضا اشتباكات كثيرة معه.

وقال في بيان صحفي، اليوم السبت: إن "حال الشعب الفلسطيني أن يعيش حالة من المقاومة المستمرة ويقدّم خيرة شبابه وأبنائه"، داعياً الشباب الفلسطيني للدفاع عن قضيته، مع الحرص على اليقظة الدائمة في كل الأوقات، والحذر من غدر الاحتلال.

وأضاف: إن "فلسطين وطولكرم خاصة تعيش حالة من الغضب والألم والحزن على الشهداء"، ملفتاً إلى أن المسيرة مستمرة منذ عشرات السنوات ولن تتوقف ما استمرت استفزازات الاحتلال، وتحفز الكثير من الشباب لسلوك ذات الدرب.

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واستُشهد صباح اليوم المجاهدان القساميان حمزة خريوش وسامر الشافعي، في اشتباك مسلَّح مع قوة خاصة من جيش الاحتلال تسلَّلت إلى مخيم طولكرم.

وأوضحت مصادر محلية أن قوة خاصة من المستعربين، تسلَّلت إلى منطقة حارة الشيخ في مخيم طولكرم واشتبكت مع مقاومين، حيث حاصرت قوات الاحتلال المنطقة، ونشرت القناصة على أسطح المنازل المحيطة حيث أطلقت النار على الشابَّين بشكل مباشر.

وأظهرت بعض تسجيلات الفيديو التي نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جنود الاحتلال مصاب في مخيم طولكرم، وسمع في تسجيلات أخرى أصوات إطلاق نار يرافقه صراه من جنود الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين