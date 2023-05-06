فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المعابر: 11846 مغادراً و9548 وافداً عبر حاجز بيت حانون

"منتدى الإعلاميّين" يدين اعتداء "السلطة" على الصحفيَّيْن "اشتية"

النمذجة المعمارية.. مجسمات تروي تاريخ مبانٍ أثرية فلسطينية

حمادة: شعبنا السور الحامي للأقصى والمقاومة لن تسمح بأي عدوان

الزراعة ترجح وصول إنتاج الشمام والبطيخ في غزة لحوالي 62 ألف طن

تعطيل الانتخابات الرئاسية وتداعياتها على المجتمع والديمقراطية

إضراب شامل في طولكرم حداداً على الشهيدين "الشافعي" و"خريوش"

دوافع الخلافات الصهيونية بعد فشل استعادة الردع

شهداء نابلس وتهديدات القسام

وظيفة شاغرة في مؤسسة أطباء بلا حدود بمدينة غزة

خلال الأسبوع الماضي

المعابر: 11846 مغادراً و9548 وافداً عبر حاجز بيت حانون

06 مايو 2023 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
...
حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وبيَّنت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر الحاجز خلال الأسبوع الماضي، بلغت 11846 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 9548 وافداً.

وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزَّعوا إلى 11664 مواطناً 108 أجانب، و74من فلسطينيي الداخل، وتوزَّع الوافدين بين 9375 مواطناً، و128أجنبياً، و39 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 6 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُذكر أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#قطاع غزة #المعابر #بيت حانون #إحصائية أسبوع

متعلقات

الأكثر قراءة