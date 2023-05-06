حمادة: شعبنا السور الحامي للأقصى والمقاومة لن تسمح بأي عدوان

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، أن إصرار شعبنا الفلسطيني، سيبقى كالسور الحامي للمسجد الأقصى والمقدَّسات الإسلامية.

وقال حمادة في تصريح صحفي اليوم السبت: إن "أعداد المصلّين في الأقصى دلالة على تمسّك شعبنا الفلسطيني بقدسية وإسلامية المسجد"، مشدّداً في الوقت ذاته على أن الاحتلال الصهيوني الفاشي، لا يزال يمعن في الاعتداء على حرمة الأقصى".

وشدَّد على أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال بممارسة أي عدوان على المسجد الأقصى ومدينة القدس، مطالباً الشعوب العربية والإسلامية بالانتصار للمسجد المبارك.

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ونبَّه إلى ضرورة أن يبدي المجتمع الدولي موقفه أمام جرائم الاحتلال، بحق المقدَّسات الإسلامية والمسيحية.

وأدَّى عشرات آلاف الفلسطينيين أمس، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز العسكرية المنتشرة في القدس ومحيطها.

ووفق مصادر مقدسية، فإن نحو 40 ألف مصلٍّ من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة، أدّوا الصلاة في باحاته ومصلّياته المسقوفة.

المصدر / فلسطين أون لاين